ДТЭК Ахметова официально получил контроль в "Киевоблэнерго" и уволил правление компании

ЧАО "Киевоблэнерго" уведомило о приобретении "ДТЭК" контроля над компанией, получив соответствующую информацию от государственного учреждения "Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме того, согласно сообщениям на сайте облэнерго, наблюдательный совет компании на заседании 24 мая уволил правление во главе с Владимиром Чернявским.

Новые члены правления не избраны, но в подконтрольных "ДТЭК" электросетевых компаниях оно отсутствует, а оперативным управлением занимается генеральный директор.

В настоящее время в операционный холдинг "ДТЭК Сети", организованный в 2018 году, входит пять предприятий: "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.

В конце апреля Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

В середине мая "ДТЭК" объявил о закрытии сделки по приобретению 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго" у VS Energy.

"Киевоблэнерго" в 2018 году увеличило чистую прибыль на 6,8% – до 233,16 млн грн, а его выручка возросла на 18% – до 9 млрд 470,99 млн грн.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Как сообщалось, с марта текущего года операционным директором компании "ДТЭК Энерго" назначен Тоомас Нийнемяэ.

Экономическая правда