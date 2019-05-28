Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА                            

Европейская бизнес ассоциация настаивает на необходимости продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность страны.

Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, сообщает пресс-служба ЕБА.

"Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами", – сказала Деревянко.

Она подчеркнула, что это, в первую очередь, репутационный риск, который повлечет за собой негативные последствия.

Вместо этого органам власти стоит объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ, которые повысят привлекательность страны для внутренних и внешних инвесторов, добавили в ЕБА.

Напомним:

В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.

В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.

Как заявил глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, призывы объявить "управляемый дефолт" и реструктурировать внешний долг государства — неуклюжи. Детальнее об этом читайте в публикации ЕП: "Управляемый дефолт": бессмысленный и опасный".

По мнению экспертов рынка, предпосылок для дефолта - нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить Украине дефолт.

Экономическая правда