Объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность – ЕБА
Европейская бизнес ассоциация настаивает на необходимости продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, поскольку объявление дефолта нарушит макроэкономическую стабильность страны.
Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, сообщает пресс-служба ЕБА.
"Ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами", – сказала Деревянко.
Она подчеркнула, что это, в первую очередь, репутационный риск, который повлечет за собой негативные последствия.
Вместо этого органам власти стоит объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ и проведения структурных реформ, которые повысят привлекательность страны для внутренних и внешних инвесторов, добавили в ЕБА.
Напомним:
В интервью Financial Times миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в Украину после избрания президентом Зеленского, посоветовал тому объявить дефолт.
В команде президента Зеленского не поддержали предложение олигарха о дефолте.
Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что даже разговоры о дефолте вредят стране.
Как заявил глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек, призывы объявить "управляемый дефолт" и реструктурировать внешний долг государства — неуклюжи. Детальнее об этом читайте в публикации ЕП: "Управляемый дефолт": бессмысленный и опасный".
По мнению экспертов рынка, предпосылок для дефолта - нет, а рынок практически не отреагировал на предложение Коломойского объявить Украине дефолт.
Экономическая правда
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