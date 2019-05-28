В странах еврозоны вводятся в обращение новые купюры в 100 и 200 евро – они стали уже и обладают дополнительными элементами защиты.

Об этом со ссылкой на Европейский центробанк сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что обновленные банкноты сохранили прежнюю цветовую гамму, но немного изменился их дизайн. Они стали уже: теперь их ширина такая же, как у купюры в 50 евро.

Благодаря этому новые купюры будут легче помещаться в кошельках граждан, а банкоматы будут быстрее их обрабатывать, отмечается в сообщении.

Кроме того, обновленные банкноты снабжены дополнительными элементами защиты. На них нанесены невидимые глазу защитные знаки, которые может считать только машина.

Также они содержат новый элемент - голограмму, которая меняется при поворачивании купюры.

Эти банкноты завершают обновление второй серии европейской валюты, новые купюры в 5, 10, 20 и 50 евро уже вышли в обращение.

Старые банкноты будут также использоваться до их естественного вывода из обращения.

При этом отмечается, что обновленная купюра в 500 евро выпускаться не будет.

Напомним:

В конце апреля текущего года Германия и Австрия прекратили выпуск банкноты номиналом 500 евро.

Остальные 17 стран еврозоны сделали это еще в январе этого года. Это сделано, чтобы затруднить финансирование терроризма и нелегальной трудовой деятельности.

Также ранее Европейский центробанк рассказала, какие банкноты евро подделывают чаще всего. Оказалось, что это банкноты номиналом 20 и 50 евро.

Экономическая правда