Кума экс-главы АП в АМКУ после письма от НАБУ открыла дело по "Роттердам+"

Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Мария Нижник постановила начать рассмотрение дела о совершении НКРЭКУ антиконкурентных действий органа власти, путем предоставления части производителей электроэнергии преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение в отношении конкурентов.

Об этом говорится в распоряжении Нижник от 20 мая о начале рассмотрения дела №128-26.13 / 66-19, начатого ​​за нарушение, предусмотренное пунктом 3 статьи 50 и абзацем 7 части 2 статьи 15 Закона "О защите экономической конкуренции", сообщают "Наші гроші".

Третьей стороной к делу приобщено ГП "НАЭК "Энергоатом". Сбор и анализ доказательств по делу поручено Департаменту исследований и расследования рынков топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Госуполномоченная ссылается на информацию Национального антикоррупционного бюро, предоставленную АМКУ в апреле 2019 года.

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НАБУ в рамках уголовного производства №52017000000000209 выявило признаки негативных последствий действий НКРЭКУ по применению Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии, введенного в 2016 году постановлением №289. По данным НАБУ, эти действия Нацкомиссии могли привести к предоставлению преимуществ производителям, которые работают по ценовым заявкам, по сравнению с производителями, которые не работают по ценовым заявкам.

Так НКРЭКУ в течение 2016-2017 годов проводило расчет прогнозируемой ОРЦ в нарушение алгоритма, определенного Порядком ОРЦ, путем ручной корректировки прогнозируемой ОРЦ за предыдущий период. При определенных условиях это могло привести к искажению конкуренции на рынке.

"Такие действия НКРЭКУ будут иметь более негативное влияние на конкуренцию с введением полномасштабного рынка электроэнергии ..., учитывая существующую на сегодня значительную степень концентрации рынка генерации электроэнергии и возможность субъектов хозяйствования самостоятельно определять цены на электроэнергию в новой модели рынка", - указано в распоряжении госуполномоченной АМКУ.

Напомним, ранее глава АМКУ Юрий Терентьев определял именно госуполномоченную Марию Нижник главной по делам о рынке электроэнергии, а анализом по делам занимался именно Департамент ТЭК и ЖКХ под руководством Татьяны Кулешовой. В результате этих расследований АМКУ в июне 2016 года принял Отчет о рынке электроэнергии, в котором ДТЭК не был определен однозначным монополистом на рынке электроэнергии. В декабре 2018 АМКУ закрыл дело о возможных злоупотреблениях ДТЭК на рынке электроэнергии.

Последний раз Нижник отказала "Энергоатому" в начале рассмотрения дела о возможном нарушении конкурентного законодательства в действиях НКРЭКУ по так называемой формуле "Роттердам+" 17 апреля 2019 года. Теперь она открыла производство по материалам НАБУ, полученным 16 апреля.

При этом в распоряжении об открытии Нижник ссылается на заявления "Энергоатома" от 19 декабря 2018 года и 19 февраля 2019, в которых госкомпания отмечала, что действия НКРЭКУ могут существенно ущемлять права "Энергоатома". Именно поэтому "Энергоатом" сейчас приобщен к делу в качестве третьей стороны, хотя месяц назад Нижник на основании тех же писем "Энергоатома" сделала вывод об "отсутствии негативного влияния Постановления №289 на экономическую конкуренцию".

Напомним, Петр Порошенко проиграл пост президента Украины Владимиру Зеленскому во втором туре выборов 21 апреля. После этого в отставку ушел заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов, кумой которого является Мария Нижник.

В свою очередь лично председатель АМКУ Юрий Терентьев в 2016 году лично согласовал проект решения НКРЭКУ №289, которым была введена так называемая формула "Роттердам+". Она учитывает в тарифе теплогенерации стоимость и доставку угля из Роттердама. На самом деле почти весь уголь доставляется к ТЭС с Донбасса и России, то есть на значительно меньшие расстояния. Поэтому "плюс" в формуле есть чистой прибылью теплоэнергетиков. Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе Ахметова.

Сразу после введения формулы "Роттердам+" в 2016 году подорожали и еврооблигации ДТЭК, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником Петра Порошенко. На момент ввода формулы "Роттердам+" НКРЭКУ возглавлял Дмитрий Вовк, который перед назначением также работал в компании ICU и "Рошен" Петра Порошенко. Совладельцем ICU также был Владимир Демчишин, который был министром энергетики и углепрома в период разработки "Роттердама+" в 2015-2016 годах.

В апреле 2017 НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ из-за "Роттердам+". При этом НКРЭКУ скрывало от НАБУ фактические данные, которые вводились в формулу для расчета стоимости угля.

Напомним:

Ранее АМКУ отказался расследовать формулу "Роттердам+", которая приносит сверхприбыли Ахметову.

В конце декабря 2018 Антимонопольный комитет не увидел злоупотреблений монопольным положением в компании ДТЭК.

Глава АМКУ заблокировал дело об аренде в "Борисполе", в котором фигурирует друг нардепа, затем его еще раз уличили в блокировании дела - о нарушении конкурентного законодательства винницким производителем масла.

Антимонопольный комитет не выполняет в полной мере функции, которые на него возложены законом, из-за большой зависимости расследований от позиции главы АМКУ Юрия Терентьева, утверждает госуполномоченная Светлана Панаиотиди.