Новости 27 мая: новый рынок электроэнергии, цены на газ и дефолт Украины

О запуске рынка электроэнергии. ЕБРР присоединяется к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине на некоторый срок ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

О снижении цен на газ. Снизить цены на газ для промышленных потребителей почти на 8% в июне НАК "Нафтогаз Украины" сможет благодаря падению цен на газ на международном рынке.

О дефолте Украины. В команде президента Украины Владимира Зеленского не поддержали предложение олигарха Игоря Коломойского о дефолте.

О пенсиях. Большинство украинских пенсионеров (50,5%) получают свои пенсии в "Приватбанке".

О государственном долге. Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2019 года вырос на 1,3%, или на 1,03 миллиарда долларов - до 79,82 миллиардов долларов.

О новом контейнерном поезде. Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train.

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Наследие Порошенко: что достанется Зеленскому в финансовом блоке

В скором времени начнется борьба за влияние на финансовый блок страны, который назначает президент. Что тут может поменяться и каких кадровых изменений стоит ожидать.