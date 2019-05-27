Госдолг Украины вырос на 1,3% в долларовом эквиваленте – Минфин

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в апреле 2019 года вырос на 1,3%, или на 1,03 миллиарда долларов - до 79,82 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В национальной валюте госдолг уменьшился на 1% - до 2,125 трлн грн благодаря укреплению гривни.

Минфин также уточнил, что прямой госдолг в апреле в долларовом выражении вырос на 1,6% - до 69,33 млрд долл (в гривне снизился на 0,7% – до 1,846 трлн грн), хотя внешний уменьшился на 0,1% – до 40,14 млрд долл (в гривне – на 2,4%, до 1,068 трлн).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 0,7% - до 10,49 млрд долл (в гривне – на 3%, до 279,3 млрд грн), в том числе внешний – на 0,9%, до 10,1 млрд долл (в долларах – на 3,1%, до 268,9 млрд грн).

В целом с начала года совокупный госдолг страны вырос на 1,9%, или на 41,51 млрд, однако в гривневом эквиваленте из-за укрепления гривни он сократился на 2%, или на 43,62 млрд грн.

Как сообщил Минфин, благодаря укреплению гривни и погашению части валютных долгов доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам апреля снизилась до 42,4%, в специальных правах заимствования – до 15,6%, в евро – до 9,2%, тогда как в гривне – выросла до 31,8

Кроме того, 0,4% и 0,7% госдолга номинировано соответственно в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в апреле укрепился до 26,619 грн/доллар с 27,249 грн/доллар на конец марта и 27,688 грн/доллар на начало года.

Напомним:

В январе госдолг Украины вырос из-за транша МВФ: в долларовом эквиваленте на 4,77%, в гривневом - на 2,17%.

Соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам первого квартала 2019 года снизилось до 59%.

Экономическая правда