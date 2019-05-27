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Половина украинских пенсионеров получают пенсии в "Приватбанке"

Понедельник, 27 мая 2019, 15:08

 

Большинство украинских пенсионеров (50,5%) получают свои пенсии в "Приватбанке".

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на Facebook-странице Пенсионного фонда.

В общем, из всего количества пенсионеров Украины большая их часть получает пенсии в банках - 7,3 млн ыз 11,4 млн. Остальное - через сеть "Укрпочты".

Те пенсионеры, которые получают пенсии в банках, выбирают

50,5% - "Приватбанк";

37,8% - "Ощадбанк";

5,3% - "Райффайзен банк аваль".

Остальные (6,4%) - отдают предпочтение другим банкам.

 

Напомним, что тариф на доставку пенсий на II полугодие 2019 года правительство и президент рассмотрят в июне.

Как сообщалось ранее, средняя сумма повышения пенсий с 1 марта 2019 года для украинцев, пенсии которых подлежали пересчету, составляет 514 гривень.

О том, почему нужно быть осторожным и что нужно знать, чтобы накопить на пенсию, читайте в публикации ЭП: "Как накапливать средства на пенсию в негосударственном пенсионном фонде".

Экономическая правда

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пенсии банки

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