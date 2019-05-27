Курс Bitcoin приближается к 9 тысячам долларов

Bitcoin подорожал на торгах в понедельник и еще раз обновил годовой максимум, его курс приближается к 9 тысячам долларов.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, передает "Интерфакс-Украина".

Курс Bitcoin увеличился в ходе торгов на 2,1%, до 8804,6 долларов, достигнув максимальной отметки с мая 2018 года.

С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тысячам долларов.

Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожают более чем на 5% в ходе торгов в понедельник.

Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в 268,1 млрд долларов, это максимальное значение с начала августа прошлого года.

Напомним:

Основатель инвестиционного банка Galaxy Digital Майк Новограц спрогнозировал, что в ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз, капитализация криптовалюты превысит 7,5 триллиона долларов, она обгонит золото по этому показателю.

24 февраля цена криптовалюты Bitcoin превысила 4,2 тысячи долларов, после чего резко снизилась.

14 мая криптовалюта биткоин обновила новый годовой максимум, превысив отметку в 8000 долларов.

В декабре-2018 криптовалюты подешевели в среднем на 90% от исторического максимума.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что на рынке криптоактивов больше не будет периодов такого взрывного роста, как было в прошлые годы, так как для этого уже нет предпосылок.

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