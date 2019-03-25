Миллиардер предположил, когда Bitcoin обгонит золото по капитализации

В ближайшие 20 лет Bitcoin подорожает в 100 раз, капитализация криптовалюты превысит 7,5 триллиона долларов, она обгонит золото по этому показателю, считает основатель инвестиционного банка Galaxy Digital Майк Новограц.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Daily Hodl.

Миллиардер напомнил, что институциональные инвесторы готовятся к выходу на рынок цифровых денег, это положительно повлияет на его дальнейшие перспективы.

"Я уверен, что Bitcoin весьма силен в долгосрочной перспективе. Fidelity готовится к запуску, старт Bakkt откладывают, но это не может происходить вечно. Они войдут в игру вместе с другими крупными игроками", - сообщил основатель Galaxy Digital.

"Капитализация золота составляет 7,5 трлн долларов, нам надо вырасти еще в 100 раз. Это с легкостью произойдет в ближайшие 20 лет", — утверждает Новограц.

По его словам, умный шаг — вложить часть своего портфеля в биткоин, так как есть высокая вероятность того, что эта инвестиция отлично сработает.

Напомним:

24 февраля цена криптовалюты Bitcoin превысила 4,2 тысячи долларов, после чего резко снизилась.

В декабре-2018 криптовалюты подешевели в среднем на 90% от исторического максимума.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что на рынке криптоактивов больше не будет периодов такого взрывного роста, как было в прошлые годы, так как для этого уже нет предпосылок.

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