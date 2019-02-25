Bitcoin снова резко подешевел

24 февраля цена криптовалюты Bitcoin превысила 4,2 тысячи долларов, после чего резко снизилась.

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что за несколько часов криптовалюта подешевела на 9,5%, до 3,8 тыс долларов. Затем она начала дорожать, сейчас монета торгуется на уровне в 3,852 тыс долларов.

Многие альткоины потеряли значительно больше — курс Ethereum опустился на 15% за прошедшие сутки, до 140 долларов, токен XRP — на 10%, до 0,304 доллара.

Среди ста крупнейших по капитализации криптовалют сильнее всего пострадал токен Nexo, его цена снизилась на 22%, Ontology потерял 16% стоимости за последние 24 часа.

Криптовалюты Bitcoin Cash, Holo, Ark и Aurora подешевели на 15%.

Курс большинства альткоинов опустился больше, чем на 10%. Только два токена сумели остаться "в зеленой зоне": THETA подорожал на 9,5%, S4FE — на 15%.

Доля Bitcoin на рынке вновь превысила 52%, сейчас она составляет 52,3%. Капитализация цифровых денег сократилась на 14 млрд долларов, до 129 миллиардов долларов.

Объемы торгов увеличились с 31 млрд долларов до рекордных 38 млрд долларов. Этот показатель еще не был настолько высоким в 2019 году.