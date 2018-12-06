Криптовалюты подешевели в среднем на 90% от исторического максимума
На сегодняшний день курсы почти всех основных криптовалют в среднем на 90% ниже их исторического максимума.
Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на данные криптовалютной биржи СoinMarketCap.
Так, курс биткоина снизился на 80,6% до 3868,39 долларов против исторического максимума 20 тыс. долларов
Вторая по капитализации на рынке криптовалюта XRP сегодня торговалась на позиции 0,3414 доллара, подешевев на 91,1% по сравнению со значением 3,84 доллара, зафиксированным в январе 2018 года.
Ethereum сейчас торгуется на позиции 103,21 доллара, подешевев на 92,7% против исторического максимума 1 тыс. 431 доллара.
Напомним, основатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что на рынке криптоактивов больше не будет периодов такого взрывного роста, как было в прошлые годы, так как для этого уже нет предпосылок.
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