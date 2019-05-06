Россия должна увеличить прокачку нефти из-за недопоставок в апреле — Укртранснафта

Российская Федерация должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца этого года в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефти.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укртранснафта", передает Укринформ.

"У поставщика нефти есть обязательства перед потребителями. В данном случае мы говорим о прокачке нефти на три НПЗ (в Венгрии, Словакии и Чехии) через территорию Украины. Сейчас у нефтяных компаний недовыполнены планы поставки нефти, которые им нужно выполнить. Поэтому мы рассчитываем, что недопоставленные объемы будут наверстаны за счет увеличения перекачки нефти в последующие отчетные периоды до конца этого года", - сообщили в Укртранснафте.

Как сообщал Укринформ, АО "Укртранснафта" поздно вечером 25 апреля вынужденно приостановило транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба"). Такое решение компания приняла, в частности, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины. Согласно условиям этого договора, Укртранснафта имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям.

Другой причиной приостановки транзита был отказ европейских партнеров принимать нефть на приемо-сдаточных участках "Будковце" (Словакия) и "Фенешлитке" (Венгрия).

Первые сообщения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля от концерна "Белнефтехим". Он сообщал о 10-25-разовом превышении допустимых показателей доли органических хлоридов. Российская "Транснефть" признала отклонения в качестве, а Минэнерго РФ заявило, что проблемы носят "технический характер". 22 апреля некачественное сырье достигло европейских и украинских НПЗ.

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ.

В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.