В нефтепроводе "Дружба" скопилось 5 миллионов тонн "грязной" нефти
В нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нефтяные компании Беларуси.
"По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствует параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около 5 млн тонн", - сообщил главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
"Сейчас в трубопроводе на белорусской территории до сих пор находится нефть с превышением норматива по содержанию хлорорганики", - сообщили в пресс-службе государственного концерна Беларуси "Белнефтехим".
Из-за отсутствия чистой нефти белорусские НПЗ работают на минимальных мощностях, сама же страна ограничивает экспорт нефтепродуктов, в частности дизтоплива и бензинов.
Напоминаем:
23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").
В Минске 26 апреля прошли переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" по возобновлению работы нефтепровода - транзит может быть возобновлен с 3 мая.
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