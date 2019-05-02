Все разделы
Укр / Рус

В нефтепроводе "Дружба" скопилось 5 миллионов тонн "грязной" нефти

Четверг, 2 мая 2019, 17:20

В нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на нефтяные компании Беларуси.

"По предварительной оценке, общий объем нефти, не соответствует параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет около 5 млн тонн", - сообщил главный инженер компании "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Сейчас в трубопроводе на белорусской территории до сих пор находится нефть с превышением норматива по содержанию хлорорганики", - сообщили в пресс-службе государственного концерна Беларуси "Белнефтехим".

Из-за отсутствия чистой нефти белорусские НПЗ работают на минимальных мощностях, сама же страна ограничивает экспорт нефтепродуктов, в частности дизтоплива и бензинов.

Напоминаем:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

В Минске 26 апреля прошли переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" по возобновлению работы нефтепровода - транзит может быть возобновлен с 3 мая.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

нефть Беларусь

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Чистая" нефть может поступить в Беларусь в начале мая 27 апреля 2019, 13:05
В России ищут виновных в загрязнении экспортируемой нефти 26 апреля 2019, 18:49
Украина может возобновить транзит российской нефти в мае 26 апреля 2019, 18:02
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!