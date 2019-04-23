Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну

Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

Про це повідомив заступник гендиректора "Білоруської нафтової компанії" Сергій Гриб журналістам у вівторок в Мінську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Припинено постачання світлих нафтопродуктів - бензинів і дизпалива в Україну, Балтію і Польщу", - сказав Гриб, коментуючи наслідки скорочення обсягів нафтопереробки на білоруських НПЗ через надходження неякісної нафти з РФ.

"На поточний момент контрактні зобов'язання припинені до моменту вирішення питання з російською нафтою", - додав Гриб.

За його словами, "експорт із Білорусі темних нафтопродуктів (мазути, бітуми тощо - ЕП) збережено в повному обсязі у зв'язку з відсутністю їх споживання на внутрішньому ринку".

Наразі, повідомив Гриб, білоруська сторона працює над тим, щоб "не з’явилися санкції з боку контрагентів (зовнішніх - ІФ)".

Він також зазначив, що Білорусь самостійно забезпечує потреби внутрішнього ринку з урахуванням прийнятого наприкінці минулого рішення Росії про заборону постачань нафтопродуктів у республіку та скорочення обсягів переробки на НПЗ через неякісну нафту.

"Зниження (експорту – ЕП.) відбулося у зв'язку зі збільшенням постачань на внутрішній ринок", - сказав Гриб.

"Скорочення обсягів експорту відбувається для забезпечення потреб внутрішнього ринку нафтопродуктів", - додав заступник гендиректора БНК.

Перші повідомлення про неякісну нафту з нафтопроводу "Дружба" з'явилися 19 квітня від концерну "Білнафтохім".

Російська "Транснефть" визнала відхилення в якості, а Міненерго РФ заявило, що проблеми мають "технічний характер".

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Нагадуємо:

Російська Федерація раніше встановила обмеження на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають цілком очікуванимиобмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.