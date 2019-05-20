Украина снова приостановила транзит нефти в ЕС

"Укртранснафта" 20 мая возобновила транзит нефти в ЕС, однако временно приостановила его в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции.

Об этом в Facebook написала пресс-служба "Укртранснафты".

"20 мая в 00.00 часов АО "Укртранснафта" в соответствии с согласованным операторами Дружбы графиком возобновила транзит российской нефти европейским потребителям. С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. В то же время от АО MOL получено сообщение о технических проблемах на их стороне", - говорится в сообщении.

"Укртранснафта" восстановит перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть.

Ранее компания планировала возобновить транзит нефти в ЕС с 20 мая в штатном режиме. В соответствии с запланированными мероприятиями, европейские нефтетранспортные компании до 20 мая проводили подготовительные работы по восстановлению транзита, связанные с приемом нефти с повышенным содержанием хлорорганики в собственные резервуарные парки.

Напомним:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.

В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.