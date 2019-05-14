В полиции рассказали, чего не хватает для начала работы стационарных постов с TruCam

Для запуска работы стационарных постов контроля измерения скорости движения автомобилей необходимо принятие нескольких юридических документов, в распоряжении патрульной полиции пока почти 100 радаров TruCam.

Об этом рассказал журналистам глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает "Интерфакс-Украина".

"Национальная полиция сделала все предварительные расчеты, направила их в министерство (внутренних дел), поскольку министерство представляет коммуникацию с Кабинетом Министров. Технические работы не останавливаются. Осталось принять несколько юридических документов, которые позволят запустить в ближайшее время стационарные посты контроля измерения скорости", - сказал Князев.

Говоря о работе полицейских с прибором TruCam, Князев сообщил, что в Нацполиции насчитывается в наличии 122 таких прибора, 100 из них находятся в распоряжении нарядов патрульной полиции.

"В местах, где не работает патрульная полиция, таких приборов нет. Остаток приборов подлежит ремонту", - пояснил он.

По словам главы Нацполиции, будет проводиться процедура закупки этих приборов, но уже после того, как будет получена возможность оборудовать стационарные посты стационарными приборами, ведь тогда будет понятно, какое количество TruCam еще необходимо приобрести.

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Напомним:

Патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam с 8 октября 2018 года, в первый день использования радаров полиция выписала 230 штрафов.

За месяц полиция обнаружила более 5 тысяч нарушителей с помощью камер, выписав штрафов на 2,3 миллиона.

В феврале и марте 2019 полиция значительно увеличила количество радаров TruCam на дорогах.