Полиция выписала штрафов на 2,3 миллиона за месяц использования радаров
За месяц фиксирования скорости автомобилей при помощи прибора TruCam Национальная полиция наложила штрафов на 2,3 миллиона гривен.
Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
По его словам, за период с 16 октября по 13 ноября патрульные полицейские вынесли 8,1 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности и выписали штрафов на общую сумму почти 2,3 млн гривен.
Добровольно уже выплачено штрафов на сумму 1,3 млн гривен — 58% от общей суммы.
Белошицкий заявил, что измерения проводятся максимально открыто — все места, где используются TruCam указаны на карте, отмечены специальными дорожными знаками, на месте находится автомобиль с включенными маячками синего цвета.
Как сообщалось, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.
До 15 октября радары работали в пилотном режиме, и водителей-нарушителей не штрафовали.
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Экономическая правда
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