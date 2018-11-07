Полиция задержала уже более 5 тысяч водителей с помощью новых камер

За месяц фиксации скорости камерами TruCam полиция задержала более 5 тысяч нарушителей.

Об этом заявил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью delo.ua.

По его словам, на данный момент в Украине работает 25-26 устройств TruCam.

"Будет больше. Эти устройства проходят проверку. Сколько будет проверок, настолько и увеличим", - заявил первый замначальника Департамента патрульной полиции.

Патрульная полиция начала контролировать скорость автомобилей около месяца назад.

"На данный момент зафиксировано более 5 тыс нарушений. Это при том, что патрульная полиция неделю работала в пилотном режиме. Но наша цель — не "набить" как можно больше постановлений, а предупреждение этих нарушений. В целом можно было бы сделать намного больше, но мы делаем это максимально открыто, чтобы снизить скорость и предупредить возможные ДТП с большими последствиями", - сказал Белошицкий.

Напомним, сотрудники патрульной полиции в течение первого дня полноценного применения TruCam составили 231 административный документ на водителей за нарушение ими скоростного режима.

Как сообщалось, с 8 октября патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam.

До 15 октября радары работали в пилотном режиме, и водителей-нарушителей не штрафовали.

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