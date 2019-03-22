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Полиция показала, на каких дорогах станет больше радаров TruCam

Пятница, 22 марта 2019, 15:25
 

Патрульная полиция предупреждает, что с 25 марта увеличит количество радаров TruCAM для измерения скорости движения на дорогах Украины.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте от 22 марта.

"С 25 марта для измерения скорости движения патрульные использовать еще 25 приборов TruCAM. Общее количество приборов, которые будут использоваться с понедельника - 75", – отмечают патрульные.

Новые участки использования приборов (обозначены на карте красным цветом) появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

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Патрульная полиция также указывает соответствующие участки в специальной инфографике.

 
 
 

В то же время патрульные сетуют, что несмотря на максимально открытый подход к измерению скорости, по состоянию на 22 марта (с начала использования) уже составлено более 83 тысяч постановлений о превышении разрешенной скорости движения.

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Напомним:

Патрульная полиция начала использовать радары измерения скорости TruCam с 8 октября 2018 года, в первый день использования радаров полиция выписала 230 штрафов.

За месяц полиция обнаружила уже более 5 тысяч нарушителей с помощью новых камер, выписав штрафов на 2,3 миллиона.

В феврале полиция значительно увеличила количество радаров TruCam на дорогах.

Украинская правда

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