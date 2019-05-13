Новости 13 мая: вмешательство Порошенко в дело Приватбанка, инвестиции Mastercard в проект украинцев

О вмешательстве Порошенко в дело Приватбанка. Генпрокуратура расследует факт возможного вмешательства президента Украины, глав Минюста и НБУ в деятельность судов по делу Приватбанка.

Об инвестициях Mastercard в проект украинцев. Международная платежная система Mastercard вложилась в британский финтехпроект Koto, принадлежащий сооснователям Monobank.

О долгах ФЛП за ЕСВ. В команде Зеленского хотят списать с физических лиц-предпринимателей 7 миллиардов долга за единый социальный взнос, но в реальности этого долга не существует - общий налоговый долг ФЛП составляет всего 2 миллиарда гривень.

Об украинском автопроме. Украинские заводы в апреле выпустили 139 единиц транспортных средств - таким образом отечественный автопром отстал от своего апрельского результата годичной давности почти на 80%.

О новом расследовании в "оборонке". Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по факту растраты должностными лицами государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" государственных средств в сумме 198 миллионов гривень, которые были уплачены на счета фиктивных предприятий.





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