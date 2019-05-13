ГБР взялось за дело о предприятии, которое "вымыло 200 миллионов оборонного бюджета"

Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование по факту растраты должностными лицами государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" государственных средств в сумме 198 миллионов гривень, которые были уплачены на счета фиктивных предприятий.

Об этом говорится в ответе ГБР на запрос проекта "Марлин" о ходе расследования по "Спецтехноэкспорту".

В октябре 2017 следователи Государственной фискальной службы начали выяснять, как служащие ГП "Спецтехноэкспорт" из концерна "Укроборонпром" в конце 2016 года, злоупотребляя служебным положением, перечислили ООО "Картер групп" 198 миллионов гривень.

Данные средства были уплачены по договору поставки военных товаров за границу.

Позже ООО "Картер групп" изменило название на ООО "Пром Инфо".

В 2018 году дело начало расследовать СБУ. А теперь ГБР.

Расследование проводится по ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, ООО "Картер групп" была создана с целью прикрытия незаконной деятельности предприятий реального сектора экономики.

В качестве доказательства приводятся свидетельства якобы владельцев и работников частного предприятия, которые отрицали свою причастность к хозяйственной деятельности "Картер групп".

Зато представитель ГП "Спецтехноэкспорт" настаивает, что над реализацией упомянутого договора осуществляла надзор Госслужба экспортного контроля, и те 198 миллионов гривень были уплачены заказчиком из Индии, поэтому "растрата государственных средств в данном случае невозможна".

В "Спецтехноэкспорте" заявили, что в ноябре 2017 подали в СБУ встречную жалобу на ГФС, из-за чего было нарушено уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В начале этого года НАБУ получило разрешение на изъятие секретных контрактов, заключенных "Спецтехноэкспортом" в течение 2009-2018 годов с правительством Индии. В частности, речь идет и о документах, в которых фигурирует ООО "Картер Групп".

Еще в ноябре 2017 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что "Спецтехноэкспорт" "вымыло 200 миллионов оборонного бюджета".

Напомним:

Отметим, что "Спецтехноэкспорт" фигурирует также в деле о растрате 2,225 млн долл (55,5 млн грн).

4 марта по подозрению в растрате этих средств были задержаны 5 человек. Речь идет о бывшем директоре "Спецтехноэкспорта" Павле Барбуле, его заместителе, а теперь руководителе ГП Владислава Бельбасе, еще одном заместителе Барбула, директоре департамента и заведующем сектором госпредприятия.

Якобы Барбул организовал растрату средств предприятия "Завод 410 Гражданской авиации" и вывод их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Чиновникам инкриминируют совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем вызвано тяжкие последствия интересам государства – ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УКУ.

4 марта детективы НАБУ провели обыски в офисе "Спецтехноэкспорта".

А 7 марта руководителя и 4 экс-чиновников "Спецтехноэкспорта" арестовали.

Аудит всего концерна "Укроборонпром" продемонстрировал, что почти половина предприятий – неэффективны.

В НАБУ сообщили, что расследуют 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК "Укроборонпром".