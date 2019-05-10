Uber и Bolt перестали принимать водителей на "евробляхах"

Компании вызова такси Uber и Bolt в Украине сообщили водителям, зарегистрированным в системах, что отказываются от автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом сообщает ain.ua.

С 9 мая сервис Uber при обновлении документов автомобилей на иностранной регистрации (к примеру, страхового полиса), такие документы отклоняет.

При этом автомобили, которые сейчас активны, смогут продолжить поездки.

Bolt (бывший Taxify) перестанет добавлять на платформу автомобили на еврономерах с 24 мая 2019 года.

"Мы уверены в том, что отказ от сотрудничества с водителями нерастаможенных автомобилей поможет нам улучшить сервис и сделать его более надежным", — отметил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Напомним:

Льготный режим оформления "евроблях" завершился 22 февраля, за это время украинцы оформили 218 тыс. транспортных средств и уплатили в бюджет 13,6 млрд грн.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, нуждающихся в растаможке. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

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