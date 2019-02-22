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"Евробляхи" вдвое увеличили средний возраст растаможенных авто

Пятница, 22 февраля 2019, 12:26
 

За период льготного периода для растаможивания евроблях было зарегистрировано более 100 тысяч старых автомобилей. Их средний возраст составляет 14 лет. Это на семь лет больше, чем возраст автомобилей, растаможенных в предыдущие месяцы.

Об этом сообщает Опендатабот.

По официальным данным ГФС, по состоянию на 25 ноября прошлого года в Украине находилось около 640 тысяч авто, нуждающихся в растаможке. За период льготного периода была растаможена лишь шестая часть из них.

 

Старые машины представляют опасность для окружающей среды.

"Во-первых, это риск загрязнение воздуха. Автомобили, которым 15 лет и больше, имеют более высокие показатели выбросов загрязняющих веществ, чем современные авто. Во-вторых, старые машины быстро ломаются, и возникает вопрос, что с ними делать дальше. Надлежащей системы утилизации автомобилей в Украине нет ", —  рассказывает эколог и президент Всеукраинской общественной организации" Живая планета" Светлана Берзина.

Напомним:

Таможенники уже оформили 195,2 тысячи транспортных средств. Результат - более 12 млрд гривен уплаченных налогов. Таким образом, за два с половиной месяца фискалы перевыполнили годовой план доходов от "евроблях" - в бюджете заложены поступления в объеме 10 млрд гривень.

Ранее в ГФС назвали Топ-5 самых дорогих растаможенных "евроблях".

22 февраля – в последний день действия льготного режима налогообложения транспортных средств – все отделы таможенного оформления таможен ГФС будут работать в круглосуточном режиме.

Подробнее читайте в статьеКонец льготного периода растаможивания "евроблях". Что дальше

Экономическая правда

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ГФС авто

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