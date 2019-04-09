Новости 9 апреля: о борьбе Коломойского, бетонной дороге и миллиардах от заробитчан

О чем все говорили сегодня?

О зарплатах руководителей госкомпаний. Экономическая правда выяснила, какие зарплаты получают топ-менеджеры крупнейших государственных компаний.

О бетонной дороге. В Кобеляцком районе Полтавской области 9 апреля открыли движение по новому участку первой в Украине цементобетонной дороги.

О замечательном поезде. Поезд Киев-Варшава вошел в список СNN "Лучшие ночные поезда Европы".

Об угрозе для частных СЭС. Министр энергетики Игорь Насалик предложил правительству ввести ограничения для установки в Украине домашних частных солнечных электростанций мощностью до 30 кВт.

О миллиардах от заробитчан. За прошлый год объемы денежных переводов в Украину составили 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2017 году.

О борьбе Коломойского. Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций ПриватБанка.

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Бюджетная "гречка". На каких депутатов потратил деньги Кабмин в 2018 году

В "Чесно" проанализировали, как распределялись субвенции на социально-экономическое развитие в 2018 году, учитывая фракционную и региональную принадлежность депутатов.