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Минэнерго начало борьбу с домашними солнечными электростанциями

Вторник, 9 апреля 2019, 13:38
 

Министр энергетики Игорь Насалик предложил правительству ввести ограничения для установки в Украине домашних частных солнечных электростанций мощностью до 30 кВт.

Об этом написал глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.

В письме, которое Минэнерго направило в Кабинет министров, говорится о том, чтобы запретить домашние СЭС устанавливать на земле, а можно было только на крышах или фасадах (до сих пор можно и на земле, и на крышах), сообщил Герус.

Министр информирует Кабмин, что уже 7,5 тыс домохозяйств поставили такие частные СЭС общей мощностью 160 МВт, и это "переросло в высокорентабельный бизнес", поэтому государству следует ввести ограничения.

 
 

По словам Геруса, домашние частные СЭС несут меньше вреда и больше пользы для энергосистемы: средний размер такой солнечной станции сейчас составляет 21 кВт, они приближены к потребителям, способствуют энергоэффективности и развивают средний класс - размер инвестиций в такие проекты составляет 15-20 тысяч.

Эксперт отмечает, что ограничения будут действовать в пользу энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова. По его словам, из-за ограничений украинцам будет сложнее самостоятельно производить э / э и придется "покупать дорого у Ахметова".

"Только одна солнечная станция ДТЭКу Ахметова на енергопрофицитному Юге Украины имеет мощность 240 МВт и это больше, чем 160 МВт в 7500 домохозяйств-маленьких СЭС по всей Украине", - сравнил он.

Напомним, в начале 2019 года ДТЭК Ахметова запустила одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций.

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