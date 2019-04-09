Минэнерго начало борьбу с домашними солнечными электростанциями
Министр энергетики Игорь Насалик предложил правительству ввести ограничения для установки в Украине домашних частных солнечных электростанций мощностью до 30 кВт.
Об этом написал глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в Facebook.
В письме, которое Минэнерго направило в Кабинет министров, говорится о том, чтобы запретить домашние СЭС устанавливать на земле, а можно было только на крышах или фасадах (до сих пор можно и на земле, и на крышах), сообщил Герус.
Министр информирует Кабмин, что уже 7,5 тыс домохозяйств поставили такие частные СЭС общей мощностью 160 МВт, и это "переросло в высокорентабельный бизнес", поэтому государству следует ввести ограничения.
По словам Геруса, домашние частные СЭС несут меньше вреда и больше пользы для энергосистемы: средний размер такой солнечной станции сейчас составляет 21 кВт, они приближены к потребителям, способствуют энергоэффективности и развивают средний класс - размер инвестиций в такие проекты составляет 15-20 тысяч.
Эксперт отмечает, что ограничения будут действовать в пользу энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова. По его словам, из-за ограничений украинцам будет сложнее самостоятельно производить э / э и придется "покупать дорого у Ахметова".
"Только одна солнечная станция ДТЭКу Ахметова на енергопрофицитному Юге Украины имеет мощность 240 МВт и это больше, чем 160 МВт в 7500 домохозяйств-маленьких СЭС по всей Украине", - сравнил он.
Напомним, в начале 2019 года ДТЭК Ахметова запустила одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций.
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Экономическая правда
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