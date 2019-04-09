На Полтавщине открыли первый в стране участок бетонной дороги

В Кобеляцком районе Полтавской области 9 апреля открыли движение первым участком цементобетонной дороги в Украине.

Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия — 28 лет!" — отметил министр.

В то же время Служба автомобильных дорог в Полтавской области на своей странице в Facebook сообщает, что пока движение разрешено только правым проездом автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка.

"Пока разрешили движение по 1.7 км по правому проезда автодороги Н-31 Днепр-Решетиловка. Первым проехал черный Мерседес! Как думаете, это хороший знак?" — говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Омелян, говоря о том, где в Украине построят бетонные дороги, назвал Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области.

Напомним, что в Полтавской области в рамках реконструкции автомобильной дороги Н-31 Днепр-Решетиловка построят дорогу в обход города Кобеляки и новый мостовой переход через реку Ворскла.

Также напомним, что в конце марта 2019 года в Украине заработал портал контроля за финансированием ремонта дорог.

Экономическая правда