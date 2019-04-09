Поезд Киев-Варшава попал в список лучших в Европе по версии CNN

Поезд Киев-Варшава вошел в перечень CNN "Лучшие ночные поезда Европы".

Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Поезд Киев-Варшава вошел в перечень CNN Лучших ночных поездов Европы. Поезд # 1 идет в ЕС!" — написал министр.

В свою очередь глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов написал, что согласен с этим, и призвал тех, "кто еще не путешествовали в Европу поездами украинской железной дороги, оценить сервис и комфорт".

CNN отмечают, что поезд Киев-Варшава предлагает пассажирам поездки в трех-, двух- и одноместных купе. Время в пути — 17 часов. В то же время отмечается, что услуги питания в поезде нет, однако предлагается чай, кофе и закуски.

Напомним:

В августе 2017 года билеты на поезд Киев-Варшава подешевели на тысячу гривень.

В сентябре того же года УЗ увеличила количество вагонов в поезде Киев-Варшава.

Также напомним, что в 2019 году "Укрзализныця" планирует запустить поезд Киев-Берлин.

Экономическая правда