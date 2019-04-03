У Фирташа обвинили "Нафтогаз" в дискредитации облгазов

В ООО "Региональная газовая компания", управляющей всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что НАК "Нафтогаз Украины" регулярно использует выводы проверок НКРЭКУ для дискредитации операторов ГРС.

Об этом говорится в заявлении РГК.

Так, ОАО "Харьковгоргаз" отрицает заявление "Нафтогаза" о результатах проверки НКРЭКУ, распространенное 2 апреля.

В "Нафтогазе" заявили, что Харьковгоргаз устранил нарушения самостоятельно.

"Мы не впервые сталкиваемся с попытками "Нафтогаза" исказить информацию, которая распространяется в средствах массовой информации. И воспринимаем это как попытку ухудшить финансовое положение операторов ГРМ и расшатать ситуацию на рынке природного газа", - заявили в компании.

В то же время в ПАО "Львовгаз" заявили, что не согласны со штрафами за завышенные платежки.

"На прошлой неделе НКЭРКУ приняла решение о наложении штрафа на ОАО "Львовгаз" в связи приведением газа к стандартным условиям. Однако такое решение Госрегулятора является дискриминационным по отношению к другим потребителям. Неприведением к стандартным условиям объема газа ставит в неравные условия потребителей, у которых установлены домовые счетчики или счетчики, которые приводят газ в стандартные условиях", - заявили в компании.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЕКП объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки.

Всего НКРЭКУ зафиксировала нарушения двадцати облгазов и оштрафовала 12.

Экономическая правда