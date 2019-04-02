Уже 12 облгазов Фирташа оштрафовали за завышенные платежки

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала ПАО "Житомиргаз" за доначисление в платежках на 850 тысяч гривень.

Об этом стало известно в ходе заседания комиссии, сообщает Укринформ.

"Лицензиатом применялись коэффициенты для приведения объемов газа к стандартным условиям в октябре-декабре 2018 года", - отметили в НКРЭКУ.

Житомиргаз был оштрафован на 850 тыс. грн и обязан устранить нарушения до 22 апреля 2019 года.

Ранее аналогичные штрафы уже были наложены на ОАО "Запорожгаз", ПАО "Черновцыгаз", ПАО "Львовгаз", ОАО "Винницагаз", ПАО "Волыньгаз", ПАО "Киевоблгаз", ПАО "Хмельницкгаз", ПАО "Закарпатгаз", ПАО "Ивано-Франковскгаз" и ПАО "Харьковгаз" и "Черниговгаз". Ни один из облгазов не согласился с санкциями НКРЭКУ.

На очереди - ПАО "Харьковгоргаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Сумыгаз", пАО "Днипрогаз", нарушение которых будут рассмотрены на заседании НКРЭКУ 5 апреля.

Как сообщил "Нафтогаз", один из указанных облгазов - Харьковгоргаз - устранил нарушения самостоятельно.

Всего НКРЭКУ зафиксировала нарушения двадцати облгазов. В марте комиссия проводила в этих компаниях внеплановые проверки.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЕКП объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки.