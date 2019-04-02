Один из облгазов Фирташа сам сделал перерасчет потребителям

ПАО "Харьковгоргаз" самостоятельно устранило нарушения и сделало перерасчет потребителям, которым до этого доначислило лишнее в платежки.

Об этом написал в Facebook начальник департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк.

"Харьковгоргаз" сам устранил нарушения и по заявлению потребителя сделал перерасчет. То ли 850 тысяч гривень не лишние, или решили законодательство не нарушать? Но это уже хорошее начало. Теперь другим облгазам РГК есть на кого равняться", — написал он.

Хабатюк добавил, что "дело коэффициентов" движется, а на очереди — следующая проверка.

"5 апреля на очереди в НКРЕКП еще 4 облгаза/горгаза: Харьковгоргаз, Николаевгаз, Сумыгаз, Днепрогаз", — написал он. И добавил, что регулятор будет действовать по привычной схеме: "штраф и требование устранить нарушения до 26 апреля".

Напомним, в Украине с начала марта начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек на газ для потребителей.

Среди облгазов, которые проверят: Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз, Закарпатьегаз и Хмельницкгаз.

Проверки продлятся до середины апреля. Результаты будут публично обнародованы и обсуждены.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЕКП объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки. Как тогда отметила Кривенко, в случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие санкции.

19 марта завершились проверки трех первых облгазов — Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз. Все они оказались нарушителями лицензионных условий.

22 марта регулятор оштрафовал Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз. На каждый из этих операторов наложены штрафы в размере 850 тыс. гривень.

26 марта НКРЕКП оштрафовала еще 4 облгаза, а 29 марта — еще три.

Экономическая правда