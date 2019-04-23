Украинские стартапы за год привлекли 337 миллионов долларов
Венчурные инвестиции в украинские IT-компании или IT-компании с украинскими корнями выросли - в 2018 году общий объем венчурных инвестиций достиг 336,9 миллиона долларов, cредний чек вырос почти до 1 миллиона долларов.
Об этом сообщает Украинская ассоциация венчурного капитала в свежем отчете "Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018", передает Liga.net.
Эта сумма почти в 1,5 раза превысила прошлогодний максимум в 258,6 млн долларов. Количество заключенных инвестиционных сделок выросло с 89 до 115.
Почти треть из общего объема инвестиций привлекла компания GitLab, основанная харьковчанином Дмитрием Запорожцем. В сентябре стартап привлек 100 млн долларов инвестиций серии D от Iconiq Capital. В результате сделки компания стала "единорогом" - ее оценка превысила 1 млрд долларов. В декабре в GitLab также проинвестировал финансовый конгломерат Goldman Sachs.
Топ-10 сделок 2018 года, по оценке UVCA, выглядит так:
- Gitlab - 100 млн долларов
- BitFury - 80 млн долларов
- People.ai - 30 млн долларов
- GitLab - 20 млн долларов
- YayPay - 8,4 млн долларов
- DreamTeam - 5 млн долларов
- Restream - 4,5 млн долларов
- Busfor - 4 млн долларов
- Preply - 4 млн долларов
- Spinbackup - 1,5 млн долларов
Как показывает отчет, онлайн-сервисы и software-компании держатся впереди по количеству сделок. При этом хардверные и софтверные компании привлекли самые большие объемы инвестиций.
А вот количество сделок по привлечению финансирования через ICO упало - с 19 до 4. Сумма инвестиций тоже снизилась в несколько раз с 160,3 млн долларов до 58,3 млн долларов. Причину исследователи видят в падении доверия и необходимости обеспечения гарантий материальными активами, прибылью или доходом компании. Это поспособствовало развитию STO - Security Tokens Offering.
В целом, размер среднего чека венчурных инвестиций в 2018 году вырос на 112% в сравнении с 2017 годом. Сейчас он составляет 0,92 млн долларов.
Напомним:
Израильская компания Perion Network купила украинский стартап Septa Communications, разработчика проекта Captain Growth, за 3,75 миллиона долларов.
Украинец, который запускает ракету в США, продал разработчика игр большой группе.
Украинский Ajax Systems привлек 10 миллионов долларов инвестиций.
В январе стартап-расшифровщик с офисом в Украине привлек 23 миллиона долларов.
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