Украинские стартапы за год привлекли 337 миллионов долларов

Венчурные инвестиции в украинские IT-компании или IT-компании с украинскими корнями выросли - в 2018 году общий объем венчурных инвестиций достиг 336,9 миллиона долларов, cредний чек вырос почти до 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает Украинская ассоциация венчурного капитала в свежем отчете "Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018", передает Liga.net.

Эта сумма почти в 1,5 раза превысила прошлогодний максимум в 258,6 млн долларов. Количество заключенных инвестиционных сделок выросло с 89 до 115.

Почти треть из общего объема инвестиций привлекла компания GitLab, основанная харьковчанином Дмитрием Запорожцем. В сентябре стартап привлек 100 млн долларов инвестиций серии D от Iconiq Capital. В результате сделки компания стала "единорогом" - ее оценка превысила 1 млрд долларов. В декабре в GitLab также проинвестировал финансовый конгломерат Goldman Sachs.

Топ-10 сделок 2018 года, по оценке UVCA, выглядит так:

Gitlab - 100 млн долларов BitFury - 80 млн долларов People.ai - 30 млн долларов GitLab - 20 млн долларов YayPay - 8,4 млн долларов DreamTeam - 5 млн долларов Restream - 4,5 млн долларов Busfor - 4 млн долларов Preply - 4 млн долларов Spinbackup - 1,5 млн долларов

Как показывает отчет, онлайн-сервисы и software-компании держатся впереди по количеству сделок. При этом хардверные и софтверные компании привлекли самые большие объемы инвестиций.

А вот количество сделок по привлечению финансирования через ICO упало - с 19 до 4. Сумма инвестиций тоже снизилась в несколько раз с 160,3 млн долларов до 58,3 млн долларов. Причину исследователи видят в падении доверия и необходимости обеспечения гарантий материальными активами, прибылью или доходом компании. Это поспособствовало развитию STO - Security Tokens Offering.

В целом, размер среднего чека венчурных инвестиций в 2018 году вырос на 112% в сравнении с 2017 годом. Сейчас он составляет 0,92 млн долларов.

Напомним:

Израильская компания Perion Network купила украинский стартап Septa Communications, разработчика проекта Captain Growth, за 3,75 миллиона долларов.

Украинец, который запускает ракету в США, продал разработчика игр большой группе.

Украинский Ajax Systems привлек 10 миллионов долларов инвестиций.

В январе стартап-расшифровщик с офисом в Украине привлек 23 миллиона долларов.