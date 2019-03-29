Украинский Ajax Systems привлек 10 миллионов долларов инвестиций

Украинский разработчик систем безопасности Ajax Systems привлек 10 миллионов долларов от инвестиционной компании Horizon Capital.

Об этом говорится в пресс-релизе Ajax Systems.

Инвестором выступил новый фонд Horizon Capital - Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), размером 200 миллионов долларов США, приобретя миноритарный пакет акций компании.

"Партнерство с Horizon Capital является очень важной вехой на пути достижения наших целей и амбициозных планов роста", - прокомментировал Александр Конотопский, основатель и директор компании Ajax Systems.

Ajax Systems была основана в 2011 году. Компания растет быстрыми темпами, при этом более 70% дохода поступает от экспортных продаж в более чем 75 стран, преимущественно ЕС.

Рынок профессиональных систем безопасности будет расти в среднем на 25% ежегодно до 24 миллиардов долларов США в 2022 году.

Вся производственная и научно-исследовательская команда находится в Украине. Сейчас в компании работает более 500 человек, почти 20% из которых сосредоточены на R&D.

Беспроводная система безопасности Ajax Systems является одной из самых высокотехнологичных в мире, продуктовая линейка Ajax Systems включает более 20 устройств для защиты помещений и прилегающих территорий, пожарной безопасности, защиты от наводнения, а также устройств для автоматизации домашнего оборудования.

Продукция разработана и изготовлена ​​в Украине. Компания имеет 5 патентов.

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Экономическая правда