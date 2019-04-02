Израильская компания купила украинского разработчика искусственного интеллекта
Израильская компания Perion Network купила украинский стартап Septa Communications, разработчика проекта Captain Growth, за 3,75 миллиона долларов.
Об этом сообщается в пресс-релизе Perion Network.
Septa Communications - украинский стартап, основанный предпринимателями Дмитрием Билашем и Дмитрием Плешаковым в 2017 году. Ее проект Captain Growth представляет собой искусственный интеллект, способный анализировать рекламу и в несколько кликов управлять маркетинговыми активностями клиентов.
Часть из 3,75 млн долларов будут выплачены наличными при поглощении компании. Оставшаяся часть суммы привязана к достижению определенных KPI в последующие два года с момента заключения сделки.
Perion Network предоставляет рекламные решения для издателей и брендов.
"Благодаря запатентованной технологии Captain Growth - Value Unlock - наша синхронизация даст брендам важную возможность извлечь выгоду из того, что самые эффективные инструменты будут предоставлены нужным пользователям в нужное время - для беспрецедентного межканального взаимодействия", - заявили в компании.
Отмечается, что приобретение стартапа не окажет существенного влияния на финансовые результаты Perion Network.
Напомним:
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