Израильская компания купила украинского разработчика искусственного интеллекта

Израильская компания Perion Network купила украинский стартап Septa Communications, разработчика проекта Captain Growth, за 3,75 миллиона долларов.

Об этом сообщается в пресс-релизе Perion Network.

Septa Communications - украинский стартап, основанный предпринимателями Дмитрием Билашем и Дмитрием Плешаковым в 2017 году. Ее проект Captain Growth представляет собой искусственный интеллект, способный анализировать рекламу и в несколько кликов управлять маркетинговыми активностями клиентов.

Часть из 3,75 млн долларов будут выплачены наличными при поглощении компании. Оставшаяся часть суммы привязана к достижению определенных KPI в последующие два года с момента заключения сделки.

Perion Network предоставляет рекламные решения для издателей и брендов.

"Благодаря запатентованной технологии Captain Growth - Value Unlock - наша синхронизация даст брендам важную возможность извлечь выгоду из того, что самые эффективные инструменты будут предоставлены нужным пользователям в нужное время - для беспрецедентного межканального взаимодействия", - заявили в компании.

Отмечается, что приобретение стартапа не окажет существенного влияния на финансовые результаты Perion Network.

Напомним:

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