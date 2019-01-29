Стартап-расшифровщик с офисом в Украине привлек 23 миллиона долларов
Израильский сервис для транскрибирования и создания субтитров Verbit 29 января привлек 23 млн долларов финансирования.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Лид-инвестором стал фонд Viola Ventures, также в раунде участвовали Vertex Ventures, HV Ventures, Oryzn Capital, Vintage Venture Partners и Clal-Tech. Общая сумма привлеченных средств (после двух раундов) составила 34 млн долларов.
Стартап планирует использовать инвестиции для масштабирования на международный рынок, включая расширение отделов продаж, маркетинга и развития продукта, разработку решений и продвижение в США.
Украинский R&D-офис компании работает в Киеве с декабря 2016 года.
Verbit сочетает возможности искусственного и человеческого интеллекта в своем продукте — решении для расшифровки записей и создания субтитров. В основе технологии — адаптивные алгоритмы.
Разработка Verbit позволяет достичь более 99% точности при расшифровке. ИИ-технология поддерживает сервисы по автоматической расшифровке (Communication Access Realtime Translation или CART), позволяя получать результаты в реальном времени.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua