Стартап-расшифровщик с офисом в Украине привлек 23 миллиона долларов

Израильский сервис для транскрибирования и создания субтитров Verbit 29 января привлек 23 млн долларов финансирования.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Лид-инвестором стал фонд Viola Ventures, также в раунде участвовали Vertex Ventures, HV Ventures, Oryzn Capital, Vintage Venture Partners и Clal-Tech. Общая сумма привлеченных средств (после двух раундов) составила 34 млн долларов.

Стартап планирует использовать инвестиции для масштабирования на международный рынок, включая расширение отделов продаж, маркетинга и развития продукта, разработку решений и продвижение в США.

Украинский R&D-офис компании работает в Киеве с декабря 2016 года.

Verbit сочетает возможности искусственного и человеческого интеллекта в своем продукте — решении для расшифровки записей и создания субтитров. В основе технологии — адаптивные алгоритмы.

Разработка Verbit позволяет достичь более 99% точности при расшифровке. ИИ-технология поддерживает сервисы по автоматической расшифровке (Communication Access Realtime Translation или CART), позволяя получать результаты в реальном времени.

Экономическая правда