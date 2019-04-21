Новости выходных: выведение миллиардов из Приватбанка и скандальная "Трейд Коммодити"

О выведении миллиардов из Приватбанка. Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него 5,5 миллиардов долларов через филиал банка на Кипре.

О сотрудничестве с МВФ и ЕБРР. Решение суда о незаконности национализации Приватбанка затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

Еще один проигрыш государства в деле Приватбанка. 20 апреля суд принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.

О скандальной "Трейд Коммодити". С 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получила горюче-смазочных подрядов на 17 млрд гривен.

Об экспорте продукции АПК. Украина заняла третье место в списке главных поставщиков агропродовольственной продукции в Европейский союз.

О некачественной российской нефти. Беларусь работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО "Транснефть" необходимые компенсационные механизмы.