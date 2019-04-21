Все разделы
Укр / Рус

Беларусь потребует от России компенсацию за плохую нефть

Воскресенье, 21 апреля 2019, 10:00
 

Беларусь работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО "Транснефть" необходимые компенсационные механизмы.

Об этом сообщил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.

Как отмечается, первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству ощутил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

По словам Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз.

"Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы", - сказал он.

"Исходя из уникальности оборудования его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - пояснил Рыбаков.

Что касается последствий из-за поступления некачественной нефти, то ущерб пока сложно просчитать, некоторые последствия могут наступить не сейчас, а дадут о себе знать спустя время, пишет издание.

"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал председатель концерна.

Читайте также"Нефтяные" санкции России: будет ли дефицит топлива в Украине

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Беларусь нефть РФ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Лукашенко заявил, что Беларусь не против общей валюты с РФ 1 марта 2019, 12:10
В Беларуси заверили, что не продают Украине уголь из ОРДЛО 28 февраля 2019, 13:22
Насалик отреагировал на возможные поставки угля из ОРДЛО через Беларусь 26 февраля 2019, 16:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!