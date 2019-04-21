Беларусь потребует от России компенсацию за плохую нефть
Беларусь работает над минимизацией последствий поступления по нефтепроводу из России некачественной нефти и будет обсуждать с ПАО "Транснефть" необходимые компенсационные механизмы.
Об этом сообщил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БЕЛТА.
Как отмечается, первым поступление нефти с серьезными отклонениями по качеству ощутил Мозырский нефтеперерабатывающий завод.
По словам Рыбакова, отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз.
"Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы", - сказал он.
"Исходя из уникальности оборудования его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - пояснил Рыбаков.
Что касается последствий из-за поступления некачественной нефти, то ущерб пока сложно просчитать, некоторые последствия могут наступить не сейчас, а дадут о себе знать спустя время, пишет издание.
"Все возможные последствия будут обсуждены с "Транснефтью" на предстоящем совещании. Белорусская сторона будет настаивать на выработке компенсационных механизмов", - сказал председатель концерна.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua