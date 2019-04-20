Решение по Приватбанку может ударить по сотрудничеству с МВФ и ЕБРР – НБУ

Решение суда о незаконности национализации Приватбанка затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания Совета по финансовой стабильности с участием представителей МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

Участники заседания констатировали, что после принятия решения окружным административным судом Киева о неправомерности вывода неплатежеспособного Приватбанка с рынка ситуация остается спокойной и контролируемой.

"Банк работает в обычном режиме, полностью и своевременно выполняет все обязательства перед клиентами", - говорится в сообщении.

Впрочем, соответствующее решение суда создает правовую неопределенность, а следовательно, и потенциальные риски для финансовой стабильности в Украине в будущем.

"Это решение суда также затрудняет сотрудничество с международными финансовыми организациями, в частности МВФ, Всемирным банком и ЕБРР, а также защиту интересов государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению убытков, причиненных бывшими владельцами Приватбанка", - сообщает пресс-служба.

18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "Приватбанка", которая была проведена в декабре 2016 года.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

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