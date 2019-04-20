Украина – в тройке основных поставщиков агропродукции в ЕС

Украина заняла третье место в списке главных поставщиков агропродовольственной продукции в Европейский союз.

Об этом свидетельствуют данные отчета Европейской Комиссии, передает "УкрАгроКонсалт".

Как отмечается, среди стран – главных поставщиков агропродовольственной продукции в ЕС за последние 12 месяцев Украина заняла третье место, обогнав Китай.

Объем украинских поставок составил 5,9 млрд евро, китайских – 5,7 млрд евро. Первое место осталось за США с 12,4 млрд евро, второе – за Бразилией с 11,8 млрд евро.

Прирост стоимости импорта агропродовольственных товаров из Украины в годовом исчислении составил 331 млн евро или 6%.

Таким образом, прирост импорта ЕС агропродовольствия из Украины оказался на 89 млн евро выше, чем прирост европейских поставок в Украину.

В целом, положительное сальдо торговли Украины агропродовольственной продукцией с ЕС составило в отмеченный период 3,772 млрд евро.

Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС увеличивалась четвертый год подряд и достигла в январе 2019 года нового рекорда в 11,2 млрд евро.

Импорт агропродовольственных товаров также вырос до рекордных 10,8 млрд евро, что привело к увеличению ежемесячного товарооборота до 22 млрд евро по сравнению с 21 млрд евро в январе прошлого года.

Основной прирост экспорта за последние 12 месяцев пришелся на поставки продукции в США, Алжир и Украину.