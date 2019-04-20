За 5 лет скандальная "Трейд Коммодити" натендерила 17 миллиардов на топливе
С 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получила горюче-смазочных подрядов на 17 млрд гривен.
Об этом сообщается в "Вестнике госзакупок" и системе "Прозорро", передают "Наши деньги".
Условная группа компаний, чья неофициальное название "комодивци" происходит от ООО "Трейд Коммодити", связанная с бизнесменом Андреем Адамовским и окружением нардепа от "БПП" Александра Грановского.
Эта группа после избрания Петра Порошенко президентом Украины стала одним из крупнейших тендерных победителей и импортеров топлива в Украину.
Почти все тендерные средства, полученные группой, пришлись на пять крупнейших заказчиков:
Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" – 10,28 млрд грн.
Министерство обороны Украины – 5,53 млрд грн.
Государственное агентство резерва Украины – 0,42 млрд грн.
АО "Центрэнерго" – 0,23 млрд грн.
Филиал "Вольногорский ГМК" АО "ОГХК" - 0,10 млрд грн.
В состав группы входят шесть компаний, которые поделили тендерные подряды следующим образом:
В 2017 году в деле по поставкам компанией "Трейд Коммодити" топлива для армии НАБУ задерживало одного из инвесторов этой компании Владимира Трофименко, главного тендерщика армии Владимира Гулевича и заместителя министра обороны Игоря Павловского. Однако сейчас они все на свободе и продолжают находиться на должностях.
В 2018 году Верховный суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы НАБУ и Госаудитслужбы по делу об отмене требования аудиторов к Минобороны взыскать с "Трейд Коммодити" 149,34 млн гривен.
Речь шла об убытках из-за незаконного повышения стоимости топлива через заключение дополнительных соглашений в рамках четырнадцати контрактов, заключенных в 2016 году.
Сейчас идут судебные споры "Оптимус Конекшн" ("Газтрейд") против Минобороны по контрактам за 2017 год на поставку топлива общей стоимостью 759,470 млн гривен.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua