За 5 лет скандальная "Трейд Коммодити" натендерила 17 миллиардов на топливе

С 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получила горюче-смазочных подрядов на 17 млрд гривен.

Об этом сообщается в "Вестнике госзакупок" и системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Условная группа компаний, чья неофициальное название "комодивци" происходит от ООО "Трейд Коммодити", связанная с бизнесменом Андреем Адамовским и окружением нардепа от "БПП" Александра Грановского.

Эта группа после избрания Петра Порошенко президентом Украины стала одним из крупнейших тендерных победителей и импортеров топлива в Украину.

Почти все тендерные средства, полученные группой, пришлись на пять крупнейших заказчиков:

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" – 10,28 млрд грн.

Министерство обороны Украины – 5,53 млрд грн.

Государственное агентство резерва Украины – 0,42 млрд грн.

АО "Центрэнерго" – 0,23 млрд грн.

Филиал "Вольногорский ГМК" АО "ОГХК" - 0,10 млрд грн.

В состав группы входят шесть компаний, которые поделили тендерные подряды следующим образом:

В 2017 году в деле по поставкам компанией "Трейд Коммодити" топлива для армии НАБУ задерживало одного из инвесторов этой компании Владимира Трофименко, главного тендерщика армии Владимира Гулевича и заместителя министра обороны Игоря Павловского. Однако сейчас они все на свободе и продолжают находиться на должностях.

В 2018 году Верховный суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы НАБУ и Госаудитслужбы по делу об отмене требования аудиторов к Минобороны взыскать с "Трейд Коммодити" 149,34 млн гривен.

Речь шла об убытках из-за незаконного повышения стоимости топлива через заключение дополнительных соглашений в рамках четырнадцати контрактов, заключенных в 2016 году.

Сейчас идут судебные споры "Оптимус Конекшн" ("Газтрейд") против Минобороны по контрактам за 2017 год на поставку топлива общей стоимостью 759,470 млн гривен.