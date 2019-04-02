Новости 2 апреля: о газе, украинском AI и беспокойстве из-за курятины

О чем все говорили сегодня?

О недостатке доходов госбюджета. Доходы государственного бюджета в марте 2019 составляли 85,7 миллиарда гривень, что на 10% меньше планового показателя.

Об украинском AI. Израильская компания Perion Network купила украинский стартап Septa Communications, разработчика проекта Captain Growth, за 3,75 миллиона долларов.

О 12-м оштрафованном облгазе. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала ПАО "Житомиргаз" за доначисление в платежках на 850 000 гривень.

О деньгах для "Нафтогаза". Государственное экспортное кредитное агентство КНР Sinosure и НАК "Нафтогаз Украины" заключили Меморандум о предоставлении группе "Нафтогаз" страховой квоты на 1 млрд долларов, что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы.

О транзитном споре. Стокгольмский арбитраж назначил слушания по требованию "Нафтогаза" о взыскании с российского "Газпрома" 11,58 миллиарда долларов на апрель-май 2021 года.

Об обеспокоенности курятиной. Комитет Европарламента по международной торговле раскритиковал Украину за использование лазейки в Соглашении об ассоциации, в связи с чем значительно вырос экспорт украинской курятины в ЕС.

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Полигон для обкатки схем. Как ликвидировали банк Новинского и куда делись 7 миллиардов

Банк "Форум" — первое финучреждение из "банкопада" 2014 года, которое вскоре будет ликвидировано. Однако это еще и первый банк, на котором "обкатывали" разные схемы по выводу активов. Что произошло с банком после его падения, куда исчезли 7 миллиардов и с чем остались вкладчики?