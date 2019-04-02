Китай предоставит "Нафтогазу" страховое покрытие на 1 миллиард долларов

Государственная экспортное кредитное агентство КНР Sinosure и НАК "Нафтогаз Украины" заключили Меморандум о предоставлении группе "Нафтогаз" страховой квоты на 1 миллиард долларов, что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Как отметили в НАК, получение страхового покрытия Sinosure не требует государственной гарантии.

"А значит "Нафтогаз" не будет увеличивать нагрузку на государственный бюджет Украины для привлечения 1 млрд долларов инвестиций в отрасль", — пояснили в "Нафтогазе".

На первом этапе под страховое покрытие Sinosure должны привлечь около 160 млн долл. Эти деньги направят на финансирование действующих контрактов "Укргаздобычи" с китайскими корпорациями, поставляющими буровое оборудование и осуществляющими буровые работы "под ключ".

На втором этапе еще около 800 млн долл планируется направить на другие проекты группы "Нафтогаз". Эти проекты в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной, отмечает НАК.

Также в НАК добавили, что группа уже имеет опыт успешного сотрудничества с Sinosure.

Так, в 2018 году благодаря страховому покрытию от Sinosure для "Укргаздобычи" приобретено 13 буровых станков на 140 млн долл с отсрочкой платежа на 5 лет. Продавцом выступила компания Honghua International, входящая в государственный аэрокосмический концерн КНР.

Напомним, в октябре прошлого года Кабмин согласовал привлечение "Нафтогазом Украины" внешнего кредита на сумму до 1 миллиарда долларов за счет выпуска и размещения облигаций сроком до 5 лет.

НАК "Нафтогаз Украины" — украинская национальная нефтегазовая группа, осуществляет добычу, импорт, транспортировку, хранение и продажу природного газа, нефти и нефтепродуктов. 100% акций компании принадлежат государству.

Корпорация Sinosure — государственная экспортное кредитное агентство КНР, которое работает по модели OECD. Сумма застрахованных корпорацией рисков на конец 2017 составляла около 3,4 триллионов долларов, ее кредитный рейтинг приравнивается к суверенному рейтингу КНР.

Экономическая правда