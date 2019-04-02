Госбюджет в марте не добрал 10% доходов
Доходы государственного бюджета в марте 2019 года составили 85,7 миллиарда гривен, что на 10% меньше планового показателя.
Об этом говорится в данных на сайте Государственной казначейской службы.
Общий фонд госбюджета получил 77,37 млрд грн – недовыполнение относительно плана составило 7,4%.
Доходы госбюджета за январь—март 2019 года составили 210,5 млрд грн, что ниже плана на 4,9%.
Доходы общего фонда госбюджета в январе—марте 2019 года составили 178,2 млрд грн, что на 8,2% меньше по сравнению с ожидаемым показателем.
Налоговые поступления в марте составили 47,533 млрд грн, что на 2,3% меньше плана.
Таможня перечислила в госбюджет в марте на 9,6% меньше, чем ожидалось, - 27,554 млрд грн.
Возмещение НДС снизилось до 12,598 млрд грн по сравнению с 13,05 млрд грн в феврале 2019 года. В целом мартовский план по ГФС недовыполнен на 5,1%.
В январе-марте 2019 года поступления по налогам составили 96,493 млрд грн, что на 7,8% ниже плана.
Таможенные поступления за этот период также показали негативный тренд – недовыполнение плана составило 9,5%.
План по ГФС недовыполнен в январе—марте 2019 года на 8,6%.
Напоминаем:
Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год вступил в силу 1 января.
В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,306 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета – 1,184 трлн грн.
Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,406 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,262 трлн грн.
Предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%.
Обо всех деталях главного финансового документа страны читайте в статье Экономической правды: Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua