Госбюджет в марте не добрал 10% доходов

Доходы государственного бюджета в марте 2019 года составили 85,7 миллиарда гривен, что на 10% меньше планового показателя.

Об этом говорится в данных на сайте Государственной казначейской службы.

Общий фонд госбюджета получил 77,37 млрд грн – недовыполнение относительно плана составило 7,4%.

Доходы госбюджета за январь—март 2019 года составили 210,5 млрд грн, что ниже плана на 4,9%.

Доходы общего фонда госбюджета в январе—марте 2019 года составили 178,2 млрд грн, что на 8,2% меньше по сравнению с ожидаемым показателем.

Налоговые поступления в марте составили 47,533 млрд грн, что на 2,3% меньше плана.

Таможня перечислила в госбюджет в марте на 9,6% меньше, чем ожидалось, - 27,554 млрд грн.

Возмещение НДС снизилось до 12,598 млрд грн по сравнению с 13,05 млрд грн в феврале 2019 года. В целом мартовский план по ГФС недовыполнен на 5,1%.

В январе-марте 2019 года поступления по налогам составили 96,493 млрд грн, что на 7,8% ниже плана.

Таможенные поступления за этот период также показали негативный тренд – недовыполнение плана составило 9,5%.

План по ГФС недовыполнен в январе—марте 2019 года на 8,6%.

Напоминаем:

Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год вступил в силу 1 января.

В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,306 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета – 1,184 трлн грн.

Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,406 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,262 трлн грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%.

Обо всех деталях главного финансового документа страны читайте в статье Экономической правды: Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет

Экономическая правда