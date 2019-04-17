Порошенко: Экономического прорыва не будет без рынка земли

Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.

Об этом сказал президент Петр Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций, передает "Интерфакс-Украина".

"Даже в самые тяжелые времена я говорил, что прорыв, форсаж в экономическом развитии Украины невозможен без внедрения рынка земли – прозрачного, активного, где мы должны защитить владельцев земли Земельным кадастром, минимальными ценами на землю", – сказал Порошенко

Глава государства подчеркнул, что его позиция по данному вопросу ясна.

Напоминаем:

Аграрный комитет парламента, не дождавшись от Кабмина представления в Верховную Раду законопроекта "Об обороте земель", разработал собственный.

17 января Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене решения о продлении запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель.

Проект постановления был направлен на отмену решения Верховной Рады от 20 декабря 2018 года о принятии в первом чтении и в целом проекта Закона Украины "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных земель".

Общественная коалиция за отмену моратория призвала президента Петра Порошенко ветировать закон.

22 августа 2018 года вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека. Конституционный суд Украины отказался оценивать конституционность моратория, несмотря на решение ЕСПЧ.

За отмену моратория на продажу земли выступают уже около 1,5 тысячи организаций.

Общественная коалиция за отмену моратория на землю создана 21 июня 2018 года. Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали Меморандум за отмену моратория на продажу земли