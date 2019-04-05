Зеленский о Приватбанке: Мне все равно, что будет с Коломойским
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не понимает, почему олигарху Игорю Коломойскому должны возвращать национализированный "Приватбанк".
Об этом он заявил в комментарии программе "Схемы: коррупция в деталях"(совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").
"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Ну, это должны разбираться... "Приватбанк" сейчас – государственное учреждение, почему оно должна возвращаться Коломойскому? "- ответил Зеленский.
Напомним:
В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации"Приватбанка".
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 миллиардов гривен.
В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердилправомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
Недавно Коломойский заявил, что надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов.
Окружной административный суд Киева в закрытом режиме рассматривает дело по иску Игоря Коломойского о национализации ПриватБанка. Следующее заседание состоится 18 апреля.
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