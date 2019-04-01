Новости 1 апреля: реакция рынков на результаты выборов и дело "Приватбанка"
О реакции рынков на результаты выборов. Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже и Лондонской фондовой бирже спокойно отреагировали на результаты 1-го тура президентских выборов в Украине. Реакция международного долгового рынка даже положительная.
О кассовых аппаратах. Министерство финансов утвердило перечень новейших моделей программных и программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций.
О запасах газа. Украина входит в апрель 2019 года с максимальными запасами природного газа в своих подземных хранилищах за последние пять лет.
О деле "Приватбанка". Окружной административный суд города Киева закончил рассмотрение дела по существу по иску Игоря Коломойского о национализации Приватбанка.
О новом аресте активов Коломойского. Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой "Приват".
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