Суд рассмотрел иск Коломойского о "незаконной национализации" Приватбанка

Окружной административный суд города Киева закончил рассмотрение дела по существу по иску Игоря Коломойского о национализации Приватбанка.

Об этом сообщается на сайте суда.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв на предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля.

После судебных прений суд удаляется в совещательную для принятия решения по делу.

Бывший владелец подал иск к Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц, Кабинету Министров Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Среди ряда исковых требований истец, в частности, просит суд признать противоправными и отменить решение правления НБУ об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирования полномочий временного администратора соответствующего банка.

Напомним:

В сентябре-2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Национальным банком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.

Недавно Коломойский заявил, что надеется получить компенсацию за "Приватбанк" после выборов.

Посольство США заявляет, что пристально следит за развитием событий вокруг "Приватбанка".

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