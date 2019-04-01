Суд наложил новый арест на активы группы Коломойского

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенные связаны с группой "Приват".

Об этом сообщает Finbalance.

Решение было принято 22 марта в рамках уголовного производства №42014000000001261 о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного "Приватбанком" у Нацбанка Украины до национализации.

Как отмечается в материалах суда, эти активы были переданы Нацбанку в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов "Приватбанка" по рефинансированию.

Речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе:

ООО "Скорзонера" ​​(11 земельных участков по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв.м, по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница, участок Щивки, дом 3/2);

ООО "Арт-Лаб Групп" (земельный участок по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, Поляница);

ООО "Тех-Трейд-Инвест" (магазин площадью 39,8 кв. м по адресу Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница);

ООО "Гаджибей" (8 земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив "Золотой берег");

ООО "Приватофис" (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях);

ООО "Истейт-Сервис" (3 помещения в Волынской области);

ООО "Спектрум-Энерго" (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях);

ООО "Перспектива-Инвестмент" (23 квартиры, помещения в г. Днепр);

ПАО "Толкачевский горно-обогатительный комбинат" (2 тепловоза);

ПАО "Никопольский завод ферросплавов" (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

Как сообщалось, в начале февраля Печерский райсуд Киев в рамках этого же уголовного производства накладывал арест на другие активы "приватовских" структур, в т.ч. имущества части из упомянутых выше компаний: ООО "Скорзонера" (владелец активов на курорте "Буковель"), ПАО "Никопольский завод ферросплавов", ООО "Приватофис", ООО "Перспектива Инвестмент", ООО "Гаджибей".

Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Между тем, 2 апреля в Окружном административном суде города Киева начнутся судебные прения по иску Игоря Коломойского о национализации Приватбанка.

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