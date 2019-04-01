Минфин утвердил 8 экспериментальных программ для замены кассовых аппаратов

Министерство финансов утвердило перечень новейших моделей программных и программно-технических комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций, участвующих в экспериментальном проекте.

Об этом говорится в приказе Минфина от 26.03.2019 г. №121.

Он насчитывает 8 моделей, среди которых — разработанная ГФС система E-Receipt и 7 проектов частных компаний.

До 1 апреля текущего года ГФС должно обеспечить регистрацию в Госреестре РРО этих новейших моделей.

Участниками экспериментального проекта являются производители и пользователи новейших моделей таких комплексов, предназначенных для регистрации расчетных операций. Их участие в пилотном проекте — добровольное.

Требования к новейшим моделям комплексов на период экспериментального проекта установленные пунктом 7 Порядка реализации экспериментального проекта, утвержденного Постановлением КМУ от 13.06.2018 г. № 472.

Постановлением установлено, что новейшая модель РРО – технологическое решение для регистрации расчетных операций в сфере торговли, в том числе интернет-торговли, общественного питания, купли-продажи иностранной валюты, автоматов по продаже товаров и услуг, приему наличных для дальнейшего перевода, услуг по перевозке пассажиров и других услуг, которое еще не внедрено в области применения РРО.

Рекомендательный перечень документов, представляемых производителями (поставщиками) новейших модельных комплексов, смотрите здесь.

Напомним, в октябре 2018 года Минфин упростил правила работы с кассовыми аппаратами. Благодаря этому предприниматели могут быстрее регистрировать кассовые аппараты и имеют меньше бумажной работы.