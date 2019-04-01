Как отреагировали акции украинских компаний на результаты 1-го тура выборов

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже (WSE) и Лондонской фондовой бирже (LSE) спокойно отреагировали на результаты 1-го тура президентских выборов в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно данным WSE, по состоянию на 10:00 1 апреля курс акций агрохолдинга "Овостар" снизился всего на 0,93% — до 107 злотых за шт. Курс акций агрохолдинга "Агротон" вырос на 3,66% — до 3,54 злотых за шт., "Астарты" – на 1,84%, до 27,7 злотых за шт.

Кроме того, увеличился курс акций ИМК – на 0,72%, до 13,95 злотых за шт. и "Кернела"– на 0,2%, до 49,3 злотых за шт.

На LSE снизился курс нефтегазовой компании JKX Oil&Gas – на 2,27%, до 0,5375 фунтов стерлингов за шт.

Акции британской Ferrexpo plc, контролирующей в Украине Полтавский и Еристовский горно-обогатительные комбинаты, выросли на 3,03% — до 0,255 фунтов стерлингов за шт.

Курс акций агрохолдинга МХП возрос на 0,98% — до 10,35 долларов за акцию.

Цена акций британской нефтегазовой компании Regal Petroleum plc. с активами в Украине не изменилась – 0,435 фунтов стерлингов за шт.

Как сообщалось в начале марта, миллиардер Виктор Пинчук скупает акции Regal Petroleum — британской нефтегазовой компании с активами в Украине.