IKEA пришлось отложить выход на украинский рынок
Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, вынуждена скорректировать планы выхода на украинский рынок из-за задержки строительства торгово-развлекательного центра Ocean Mall в Киеве.
Об этом говорится в официальном ответе компании на запрос агентства "Интерфакс-Украина".
"IKEA подтверждает свое стремление менять к лучшему повседневную жизнь украинцев, предлагая доступные товары и решения для дома. Учитывая задержку строительства и получения разрешений ТРЦ Ocean Mall, компания рассматривает альтернативные опции, которые позволяют ей выйти на украинский рынок в кратчайшие сроки", - сообщила IKEA.
Более подробную информацию по выходу IKEA в Украине "будут обнародованы только она станет доступной".
Ранее IKEA планировала открыть свой первый супермаркет площадью около 6000 кв м в ТРЦ Ocean Mall Вагифа Алиева. Торговый центр, вероятнее всего, не успеют достроить в этом году.
Представители IKEA обратились к консультантам с просьбой подыскать четыре помещения в составе торговых центров площадью около 500 кв м, чтобы открыть в них магазины.
Открытие Ocean Mall было запланировано на 1 сентября.
Алиев рассказал, что три-четыре магазина IKEA в его ТРЦ будут иметь по 5-7 тысяч кв м, еще в трех - по 30 тысяч кв м.
Напомним, конкурент IKEA, компания JYSK, за 4 года планирует открыть в Украине 50 магазинов.
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